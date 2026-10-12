Hatay\'da yakılan işçinin davasında sanıklar tutuklu kaldı, dava 26 Ekim\'e ertelendi

Hatay'da hayatında ilk kez bir işte çalışan ve işinin 4. gününde 2 zanlı tarafından konteynerin içerisine benzin dökülerek öldürülen 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın babası Vedat Yaşar, aynı yangında yeğeninin de yanarak yaralandığını ve vücudunda ciddi derecede yanıklar oluştuğunu söyleyerek sanıklar hakkında emsal karar verilmesi konusunda adalete güvendiğini söyledi. Yangın çıkararak tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan 2 sanığın üçüncü duruşmasında mütalaa okunurken, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek karar duruşmasını 26 Ekim'e erteledi.

Mersin'den 4 Mart 2025'te Hatay'a gelerek işçi olarak çalışmaya başlayan 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde görev aldı. Hayatında ilk kez bir işte çalışan Yaşar'ın yatakhane olarak kullandığı konteyner, 8 Mart 2025'te çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangında İbrahim Yaşar hayatını kaybederken aynı konteynerde kalan M.A.Ö. ise yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı şantiyede çalışan 26 yaşındaki M.K. ve 33 yaşındaki B.S. tutuklandı. İki sanık hakkında yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşması 5 Ekim'de yapıldı. Sanıklar duruşmada beraatlerini talep ederken mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.

İddianamede yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, olay günü saat 06.40 sıralarında B.S. ve M.K.'nin bir akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldıkları anların yer aldığı belirtildi. İtfaiye raporunda ise yangının söndürülmeden atılan veya unutulan bir ateş sonucu çıktığı bilgisi yer aldı. Olayda yaralanan M.A.Ö.'nün ifadesinde de sanıkların benzin aldıktan sonra konteynerin bulunduğu alana geldikleri ve birinin içeride insan olup olmadığını kontrol etmesinin ardından diğerinin yanıcı maddeyi ateşle birlikte attığı yönünde beyanlarda bulunduğunu söyledi.

"Karar duruşması da 26 Ekim'de olacak ve emsal bir karar bekliyoruz"

Evladını acımadan yakanlar için 26 Ekim'de emsal karar verilmesini isteyen baba Vedat Yaşar, "Bugün üçüncü duruşmamız görüldü ve mütalaa okundu. Karar duruşması da 26 Ekim'de olacak. Emsal bir karar bekliyoruz, bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü bir kişinin hunharca, canice ve planlayarak ölümüne sebep olunması, ikinci kişinin de ölümüne teşebbüs edilmesi nedeniyle emsal bir karar verilmesini istiyoruz. Sanıkların savunması da olmadı zaten. Her şey apaçık ortada. Deliller ortada, hakimlerimiz de sağ olsunlar, her şeyin farkındalar. Yüreğimize asla su serpilmeyecek. Benim evladım geri gelmez ama verilecek emsal bir karar, hayattaki diğer evlatlar için önemli olacak. En azından bu caniler, sokakta gezen insanlara zarar vermeye kalktıklarında alabilecekleri cezayı düşünüp başka bir evladımızın canına kastetmezler" dedi.

"Bugün 576 gündür evimize ağlayarak yemek yiyoruz, bir insan ağlayarak yemek yer mi"

Evladının ölümünden bu yana 576 gündür evlerinde ağlayarak yemek yediklerini ifade eden baba Vedat Yaşar, "Yeğenimin durumuna gelirsek, ömür boyu çalışamayacak. Bir kere evden çıkması bile mümkün değil. Şu anki durumunu düşünün. Doktor sana, 'evden çıkamazsın' dese ne yapabilirsin. Çocuğun vücudu üçüncü derece yanıklarla kaplandı. Böyle bir insan, hayatının geri kalanında ne yapabilir ki. Yeğenimin ifadesine göre sabah saatlerinde bu iki cani uyurken değil, uyanık oldukları sırada gidip petrolden benzin alıyorlar. Biri gelip kapıyı açıyor, içeride kimse olup olmadığını kontrol ediyor. Diğeri de benzin ve ateşle saldırıyı gerçekleştiriyor. Bizim onlarla hiçbir tanışıklığımız, hiçbir düşmanlığımız yok. Benim oğlum 4 Mart'ta Hatay'a gelmişti, 8 Mart'ta katledildi. Biz evlatlarımızı kolay yetiştirmedik. Çocuklarımızı bu yaşa getirmek için çok emek verdik. Ama bir cani, bir iblis çıkacak ve evladımızı hayattan koparacak. Bu cinayette kullanılan benzin de bir petrol istasyonundan temin ediliyor. İddiamız, buradan yasa dışı şekilde, açıkta benzin satıldığı yönünde. O canileri de bir inşaat şirketi kendi bünyesinde çalıştırıyor. Bunların hepsinin araştırılmasını istiyoruz. Olan bize oldu. Bugün 576 gündür evimize ağlayarak yemek yiyoruz. Bir insan ağlayarak yemek yer mi" ifadelerini kullandı.