Hatay\'da Yakıt Yüklü Tanker Devrildi

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yakıt yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü yaralanırken tanker çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza; Erzin ilçesi Dörtyol D-817 Karayolu Yeşiltepe mevkiinde yaşandı. Yakıt yüklü bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen trafik kazasında tanker sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tankerde bulunan mazot yola dökülürken, güvenlik önlemleri alınarak bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Devrilen tanker çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY