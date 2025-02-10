Hatay'da alevlere teslim olan ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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