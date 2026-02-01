Yangında 4 çocuğuyla birlikte felaketi yaşayan annenin tek başına verdiği emek küle döndü

Hatay'da 4 evladıyla birlikte yaşayan Melek Uzun'un evi alevlere teslim olarak yandı. Yangında verdiği emek küle dönen Uzun'un "Her şeyi tek başıma biriktirip aldım" dediği evi kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, müstakil evin 3. katında yaşayan Melek Uzun ve 4 evladının yuvası alevlere teslim oldu. Alevlerin odayı sardığını gören ev sahibi Uzun, kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Kendi çabalarıyla alevleri söndüremeyen Uzun, diğer odanın penceresinden bağırarak komşulardan yardım istedi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürürken evde mahsur kalan anne ve oğlunu kurtardı. Çıkan yangında çoğu eşyalar kullanılamaz hale gelirken evde de maddi hasar oluştu. Asrın felaketinde yıkılmayan Uzun'un evi yangın felaketiyle büyük zarar gördü. Kocası cezaevinde olan 4 çocuklu anne Uzun, yeniden ayağa kalkıp evlatlarıyla evinde yaşamak istiyor.

Kuruşu kuruşuna biriktirip aldığı eşyalar yangınla birlikte küle döndü

Asrın felaketinde yıkılmayan evinde yangınla birlikte 4 çocuğuyla felaketi yaşayan anne Melek Uzun, "Ben 2009 yılında beri bu eve gelin geldim. Deprem felaketini de ben ve çocuklarımla birlikte geçirdim. Yangını da bu evde geçirdim. Allah'tan çocuklarım yangın esnasında içeride değildi. Yangın çıkmadan 5 dakika önce ben buradan küçük oğluma kıyafet aldım. Oğlumun üzerini giydirdim, diğer oğlumda lavabodaydı. Oğlum 'anne yangın çıktı' dedi. Yukarıya çıktığım zaman direkt banyoya yöneldim. Kovayla su doldurup yangını söndürebileceğimi sandım ama o esnada da kapı bir şekilde üstüme kapandı. Bu sefer kapıya da çıkamaz oldum. Pencereye çıkıp çocuk odasından yardım istedim. İtfaiye ekipleri geldi ve beni ve oğlumu dışarı çıkardılar, hastaneye götürdüler. Ben ve oğlum burada dumana maruz kaldım, ikimizi de hastaneye aldılar. Benim eşim cezaevine girdikten sonra depremi gördüm ve bu evde hiçbir şeyim kalmamıştı. Her şeyi tek başıma biriktirip aldım. Çocuklarımla birlikte yaptık ama şu an yangınla beraber tekrar gitti. Deprem olduğu zaman biz bu evdeydik, ben çocuklarımı bu evden çıkardım. Hatta benim sobam kapının önüne geldi ve benim sobam çok ağırdı. Ben ona rağmen o sobayı tek başıma çıkarttım. O zaman üç çocuğum vardı ve tek başıma çıkarttım. Ondan sonra yangın felaketini de bu evde gördüm, koltuklarım yandı. Çocuklarımın bir sürü kıyafeti vardı. Televizyonum, buzdolabım ve fırınım vardı. Bazı eşyaları daha kullanmamıştım, yeni almıştım. Bana yardımcı olabilirseler çok sevinirim. Hiçbir şeyim kalmadı evimi görüyorsunuz. Eşyalar da kıyafetler de yandı" ifadelerini kullandı. - HATAY