Hatay\'da Yangın, İtfaiyeden Duygu Dolu An

Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye personelinin enkaz içerisindeki Kur'an-ı Kerim'i fark ederek öpüp başına koyması dikkat çekti.

Yangın, Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ndeki şantiyede çalışan işçilerin kullandığı yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yatakhane kullanılmaz hale geldi. Konteyner yatakhanenin enkazından çıkan Kur'an-ı Kerim'i fark eden itfaiye personelinin, 3 sefer öpüp başına koymasıysa dikkat çekti. - HATAY