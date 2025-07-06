Hatay\'da Yangın Teyakkuzu

Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yangın teyakkuzu yaşanıyor. Suriye'nin Lazkiye şehrinde yaşanan orman yangınının bölgeye sıçraması durumuna karşı Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hazırda bekliyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinde bir süre önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Her geçen gün sınır hattına yaklaşan alevler için Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sınır hattına konumlandı. Sınırın Türkiye tarafına geçecek yangınlar için hazırda bekleyen 'Ateş Savaşçıları' alevlerin Yayladağı'na sıçramaması için mücadele verecek. - HATAY