Hatay'ın Arsuz ilçesinde yayanın minibüsün altında ezilerek can verdiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 28 Şubat tarihinde Arsuz ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. V.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.Ö. minibüsün altında kaldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan N.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerce gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yolun karşısına geçmek isteyen yayanın minibüsün altında kalarak can verdiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yaya Minibüsün Altında Ezilerek Can Verdi - Son Dakika
Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer isimli kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alındı.
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Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, evinde saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, hırsızlık suçlarından aranan Y.C.S. isimli şahıs evinde yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti suçundan aranan R.K. ve M.İ. isimli şahıslar da kıskıvrak yakalandı. Aranan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık, kaçma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından hapis cezası bulunan A.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir sürücü, köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda otomobilini tarlaya devirdi. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılardan biri ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Bingöl'de cinayetten hüküm giydiği için 9 yıldır aranan kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada meydana gelen saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Saldırı anları ve yaralıların acil servise taşınma görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.
Karaman Adliye Sarayı girişinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Saldırıyı fark eden adliye noktasında görevli polis memurları zamanında müdahale ederek olası bir cinayeti önledi. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Sarıgöl'de vatandaşlarla buluştu. Ancak Ergün, vatandaşlardan ağır eleştiriler aldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Dörtyol Yeniköy mahallesinde durdurulan bir kamyonette 600 bin adet gümrük kaçağı makaron ve Payas ilçesinde yapılan bir aramada ise 590 paket sigara ele geçirildi. M.K. ve M.S. isimli şahıslar gözaltına alındı ve yasal işlem uygulandı.
Çorum polisi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında il merkezinde gerçekleştirdiği şok denetimlerde çok sayıda silah ele geçirdi. Denetimler sonucunda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 11 adet kesici ve delici alet, 10 adet şarjör, 65 adet fişek, 97 adet sentetik ecza maddesi, 1,93 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 4,09 gram bonzai ile 3 adet altın bilezik bulundu.
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