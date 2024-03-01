Hatay\'da Yaya Minibüsün Altında Ezilerek Can Verdi

Hatay'da 600 bin makaron ve 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Dörtyol Yeniköy mahallesinde durdurulan bir kamyonette 600 bin adet gümrük kaçağı makaron ve Payas ilçesinde yapılan bir aramada ise 590 paket sigara ele geçirildi. M.K. ve M.S. isimli şahıslar gözaltına alındı ve yasal işlem uygulandı.