Hatay\'da Yorgun Mermi Alarmı

06.05.2026 02:53
Hatay'da Mehmet Cemil Albayrak'ın otomobiline isabet eden yorgun mermi panik yarattı.

Hatay'da evin önünde park halinde bulunan otomobilin kaputuna yorgun mermi isabet etti. Evinin bahçesinde oturduğu esnada sesle panik yaşayan Mehmet Cemil Albayrak, aracının ön kaputundaki yorgun mermiyi gördüğünde şok oldu.

Kumlu ilçesi Uzunkavak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Cemil Albayrak, hava almak için evin bahçesinde oturduğu esnada büyük bir ses duydu. Aniden gelen sesten dolayı korkup panik yaşayan Albayrak, arabanın camının patladığını düşünerek aracın etrafına bakarken otomobilin kaputuna yorgun mermi isabet ettiğini gördü. Aracının kaputuna isabet eden yorgun mermiyi gören Albayrak, korku ve şaşkınlık yaşadı. Her sabah ailesiyle bahçede kahvaltı yapan Albayrak, yorgun merminin ailesine veya herhangi birisine isabet etmediği için mutlu olduğunu söyledi. İnsanların mutlu olduklarında silah sıkmalarının gerekmediğini belirten Albayrak, daha duyarlı olunmasını isteyerek denetimlerin arttırılması gerektiğini söyledi.

"Arabanın etrafına bakarken ön kaputunda yorgun mermi isabet etmiş"

Bahçede dinlendiği esnada büyük ses duyup aracına bakarken yorgun mermi isabet ettiğini gören Mehmet Cemil Albayrak, "Sabah uyandım, işe gitmek için üstümü değiştirdim. Köpeğimle dışarıya çıkıp hava almak için bahçede otururken birden çok büyük bir ses geldi ve sesten dolayı korktuk. Arabanın camı mı patladı diye arabanın etrafına bakayım dedim. Arabanın etrafına bakarken ön kaputunda yorgun mermi isabet etmiş. Bu olay gerçekten bizi üzdü ve hala yorgun merminin şaşkınlığını yaşıyorum. Biz her gün sabah burada annem, babam ve nenemle beraber kahvaltı yapıyoruz. Belki o anda biz de burada olabilirdik, kahvaltı yaptığımız esnada da birimize isabet edebilirdi. Mala geldiği için mutluyum, sevinçliyim. Mal önemli değil bahçemizde çocuklar var, Allah korusun burada çocuklar da geziyor. Birine isabet etse felç kalsa daha kötü olurdu. Bu şekilde atlattığımız için mutluyum" dedi.

"Aklımda böyle bir şey gelmezdi, evimin önünde o güvenle oturamayacaksam nerede oturacağım"

Aklına böyle bir olay yaşayacağının asla gelmediğini ifade eden Albayrak, "Aklımda böyle bir şey gelmezdi, evimin önünde o güvenle oturamayacaksam nerede oturacağım. Böyle bir olay aklımın ucundan asla geçmezdi. Asker eğlenceleri sürekli oluyor. Silahlar sıkılıyor ve insanlarımız biraz duyarsız davranıyorlar. Bu şekilde böyle olayları yaşıyoruz. O yüzden insanlarımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Böyle şeyleri düşünmesi gerekiyor. Bunun için bir polisi veya jandarmayı aramadım. Çünkü bu durum insanlarla kaynaklı bir şey, ekipler gidip insanların başında nöbet mi tutacak. İnsanlarımızın biraz daha dikkatli olması gerekiyor ve denetimin arttırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

