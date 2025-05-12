Hatay'da Zeytinlik Alanda Yangın: Alevler Kontrol Altına Alındı

Zeytin ağaçları alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da zeytinlik alanda çıkan ve fırtınanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ağaçlar alevlere teslim oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Belen ilçesi Kıcı Mahallesi mevkiinde zeytinlik alanda yaşandı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede fırtınanın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında zeytinlik alanlar zarar gördü.