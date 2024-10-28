Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Yayladağı ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Ağırmaz mevkinde bulunan zeytinlikte yaşandı. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesinin önüne geçti. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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