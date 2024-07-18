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Hatay'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet sürücüsünün minibüs altında kalarak hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Işık idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Işık, karşı yönden gele aracın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Dörtyol Devlet hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.