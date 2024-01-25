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Hatay'daki konteyner kentte vatandaşlara yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Hatay'daki konteyner kentte vatandaşlara yangın eğitimi verildi

Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan konteyner kentte yaşayan vatandaşlara yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye ekipleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, itfaiye ekipleri tarafından dağıtılan bilgilendirici el afişleri de vatandaşlara dağıtıldı.

Hatay\'daki konteyner kentte vatandaşlara yangın eğitimi verildi
25.01.2024 - 09:52,
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Hatay'ın Belen ilçesindeki konteyner kentte yaşayan vatandaşlara yangın eğitimi verildi.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde kurulan konteyner kentte yaşayan vatandaşlara yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye ekipleri tarafında verilen eğitime, vatandaşlardan ilgi yoğundu. Ekipler, vatandaşlara teorik ve uygulamalı olarak yangın eğitimi verdi. İtfaiye ekipleri tarafından dağıtılan bilgilendirici el afişleri de vatandaşlara verdi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'daki konteyner kentte vatandaşlara yangın eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'daki konteyner kentte vatandaşlara yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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