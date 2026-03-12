Konteyner yatakhane alevlere teslim oldu

Hatay'da şantiye işçilerinin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan şantiyede işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı. Çevreye sıçramadan söndürülen yangında yatakhane kullanılmaz hale geldi. - HATAY
