Hatay\'daki Kuran Kursunda Yangın

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Hatay'da kuran kursunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan kuran kursunun çatı kısmında başladı. Kısa sürede en üst kata da sıçrayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında yaralanma yaşanmazken kuran kursunun en üst katında ve çatısında hasar oluştu. - HATAY