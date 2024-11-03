Hatay'da geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 95 hektar alan yangından zarar gördü.
Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlamıştı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye kısa sürede başlamıştı. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası yangın, sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı. İlk belirleme göre yangında 95 hektar alan zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?