Hatay'daki tedirgin eden patlamaların nedeni belli oldu - Son Dakika
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Hatay'daki tedirgin eden patlamaların nedeni belli oldu

Hatay\'daki tedirgin eden patlamaların nedeni belli oldu

Hatay'da sabah saatlerinden yaşanan patlama seslerine ilişkin valilikten açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, uçakların İskenderun Körfezi'nde eğitim uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

10.02.2025 12:59
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Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yaşanan patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medyada kısa sürede yankı uyandıran seslere ilişkin açıklama Hatay Valiliği'nden geldi.

Hatay Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Hatay 112 AÇM'ne Arsuz ve Samandağı ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçaklarının İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir. İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'daki tedirgin eden patlamaların nedeni belli oldu - Son Dakika

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