Hatay\'daki Sanayi Sitesinde Yangın: Hurda Araçlar Alevlere Teslim Oldu

16.08.2025 08:59  Güncelleme: 09:05
Antakya ilçesinde çıkan yangında, hasarlı iş yerleri ve çevresindeki hurdalık araçlar yandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan sanayi sitesinde çıkan yangında, hasarlı iş yeri ve hurda araçlar alevlere teslim olarak yandı.

Yangın, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Sanayi sitesinde bulunan hasarlı iş yeri ve çevresindeki hurdalık araçlarda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangının fark edilmesinin ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından iş yeri zarar görürken çevresindeki hurdalık araçlar yandı.

"Hurdalık araç olarak biri ve diğerleri hurda araç parçaları yandı"

Sanayide çıkan yangını anlatan Bilal Uzunoğlu, "Biz olay anında dükkanda çalışıyorduk. Dükkanımızın bir üst sokakta dumanların çıktığını görünce olay yerine gittik. Orada bir yangının ortaya çıktığını gördük. İtfaiye ekiplerine haber ettik ve ekiplerde hemen gelip yangına müdahale ettiler. Olay yerinde bazı hurda araçlar vardı ve yangında onlarda yandı. Hurdalık araç olarak biri yandı ve diğerleri hurda araç parçaları yandı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Sizin düşünceleriniz neler ?

