Hatay Defne'de kaza yokuşundaki asfaltta boşluklar oluştu, istinat duvarı isteniyor - Son Dakika
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Hatay Defne'de kaza yokuşundaki asfaltta boşluklar oluştu, istinat duvarı isteniyor

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Hatay Defne\'de kaza yokuşundaki asfaltta boşluklar oluştu, istinat duvarı isteniyor
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Hatay Defne Dursunlu'da kaza yokuşunda yağış sonrası yeni asfaltın altı boşaldı. Daha önce kamyonun geri kayması sonucu 65 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği bölgede vatandaşlar, asfaltın çözüm olmadığını söyleyip istinat duvarı istiyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde kum yüklü kamyonun yokuşu çıkamayarak geri kayması sonucu 65 yaşındaki Sakine Altınöz'ün hayatını kaybettiği bölgede, yağışların ardından yolun yeniden tehlikeli hale gelmesiyle vatandaşlar, 'kaza yokuşu' olarak bilinen bölgeye çözüm istediler. Defne Belediyesinin yaptığı asfalt çalışmasıyla birlikte iş yerlerine su dolmaya başladığını ifade eden vatandaşlar, başka canların yanmaması kış gelmeden için gerekli çalışmaların başlamasını talep ettiler.

Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bölgede kaza yokuşu olarak bilinen yerde yaşanan kazalar vatandaşların tepkisine neden oldu. En son geçtiğimiz aylarda kum yüklü kamyonun geri geri kaçması sonucu yaşanan kazada; bahçede incir toplayan 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Annesinin ölümüne sebep olan kaza yokuşundan dert yanan Engin Yeşilova'nın yokuşun bulunduğu bölgeye istinat duvarı istemesi üzerine Defne Belediyesi tarafından asfalt dökülerek çözüm bulundu. Geçtiğimiz günlerdeki yağışların ardından yeni serilen asfaltın altındaki kumların akmasıyla kaza yokuşunun bazı kısımlarında boşluklar oluştu. Yeni serilen asfaltın kaza yokuşuna çözüm olmadığını ifade eden Yeşilova, bölgeye istinat duvarı yapılmasını istediklerini belirterek Defne Belediyesinin yaptığı asfaltın iş yerlerine su dolmasına sebep olduğunu söyledi.

"Buraya asfaltı Defne Belediyesi yaptı, hiç çözüm olmadı ve eski hali çok daha iyiydi"

Hafriyat kamyonunun geri geri kaçmasıyla bahçede incir toplayan annesinin üzerine uçtuğunu ve annesinin vefat ettiğini söyleyen Engin Yeşilova, daha önce bahçelerine çok sayıda aracın uçtuğunu ve bölgeye çözüm aradıklarını belirterek, "Sokakta arabalar durmadan bu yokuşa çıkamıyor. Çıkamadıkları zaman direkt aşağıdaki bizim bahçeye düşüyorlar. Buraya 10'uncu düşen araçta, en son hafriyat kamyonu annemin üzerine devrildi ve burada annem vefat etti. Bir sürü şikayette bulunduk. Yol için, istinat duvarı için söyledik. Geldiler burada bir asfalt döktüler. Defne Belediye Başkanına sıkıntılarımızı ilettik, geldiler asfalt döktüler. Ben burada istinat duvarının yapılmasını basa basa söyledim ama yapmadılar. 'Dağdan akan su için su yolunu ortaya verelim' dediler. Ama dağdan akan suların hepsi asfaltın altından aktı. Şurada asfaltın altı boş. Yaptıkları şey çözüm olmadı. Eski hali çok daha iyiydi ve şimdi su dükkanların içine girmeye başladı. Burada asfaltın altı boşaldı. Bir daha araba devrilebilir burada çocuklar da ölebilir. Buraya istinat duvarı şart. Bir de dağdan akan su için ya oluk yapılması ya da meyilin ortadan verilmesi lazım. Dükkanların içleri su doluyor. Olaydan sonra Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün geldi. Ben bir daha kendisine basa basa söyledim. 'Başkanım, şuraya ya duvar örün ya da bariyer demir yapılsın' dedim. Beni kayda almadı. Ufak bir yağmurda bile, daha yağmur gelmeden, şu gördüğünüz asfaltın altı komple boşaldı. Buraya bir araba gelse bir anda aşağıya devrilecek. Burada çocuklar oyun oynuyor. Bu çocukların başına bir şey gelirse bunun cezasını kim ödeyecek, istinat duvarı istiyorum ve buraya şart. Su meylinin ortaya verilmesi lazım. Tek bir yöne vermişler, dükkanlar su doluyor. Asfaltı da Defne Belediyesi yaptı burayı ve hiç çözüm olmadı. Eski hali çok daha iyiydi" dedi.

"Kamyonlar veya yokuşu çıkamayan bütün araçlar, sudan kayarak direkt halkın üzerine geliyor veya dükkanımıza giriyor"

Defne Belediyesinin yaptığı asfalt yüzünden yağan yağmur sularının iş yerine geldiğini ifade eden Hakan Çaret, kış aylarında yokuş yukarı çıkan araçların sudan dolayı zorlanarak çıkamayacağını ifade ederek "Burası Dursunlu Mahallesi ve burada asfaltımızdaki daha önceki meyil yüzünden su geçmiyordu. Ama şu anda asfalt çekildiği için yukarıdan direkt meyil benim dükkanıma verildi. Ben üç günden beri siftah edemiyorum. Benim zararım 40-50 bin TL oldu. Yetkililere seslendik, izah ettik, başlarında durduk. Belediye çalışanlarına rica ettik, belediyeye söyledik, başkana söyledik. Başkan ilgileneceğini söyledi ama hala biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Kışın girişindeyiz. Dağdan gelen su yüzünden ben şu anda esnaf olarak zarardayım. En azından eskiden bir tık daha iyiydi. Şu anda bütün su dükkanımın içine akıyor. ya buraya bir çare bulunsun ya da o meyili düzeltsinler. Buraya bir kere bu asfaltın kenarlarına istinat duvarı yapılması şart. Hatta oraya 1-1,5 metre yüksekliğinde briket duvar çekilmesi lazım. Burada küçük çocuklar var. Kamyonlar veya yokuşu çıkamayan bütün araçlar, sudan kayarak direkt halkın üzerine geliyor veya dükkanımıza giriyor. Yani buna mutlaka birilerinin ölmesi mi lazım ve zaten öldü, Allah rahmet eylesin. Daha başka kişilerin mi ölmesi lazım. Buraya bir çare bulmak için çocukların mı ölmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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