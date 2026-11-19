Hatay Defne'de otomobil dere yatağına düştü, mahsur kalan vatandaşı HBB kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde dere yatağına düşen otomobilde mahsur kalan vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle araçtan güvenli şekilde çıkarıldı. Kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde dere yatağına düşen otomobilde mahsur kalan vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Harbiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dere yatağına düşen otomobilin içerisinde mahsur kalan vatandaş için ekipler harekete geçti.
Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle araçtan güvenli şekilde çıkarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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