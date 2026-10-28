Hatay Dörtyol'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B. cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B. cezaevine teslim edildi

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Hatay Dörtyol\'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B. cezaevine teslim edildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B., Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B. yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.B.'yi Dörtyol'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüDolandırıcılık3. SayfaDörtyolGüncelHataySon Dakika

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