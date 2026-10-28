Hatay Dörtyol\'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B. cezaevine teslim edildi

Hatay Dörtyol'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B. cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B., Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B. yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.B.'yi Dörtyol'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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