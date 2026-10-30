Hatay Dörtyol\'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü tutuklandı

Hatay Dörtyol'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 kişi, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında S.O. ve Y.Y.'yi Dörtyol'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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