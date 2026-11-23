Hatay'da tırın arkasından aniden ters yönden çıkan otomobil, kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün son anda yaptığı manevrayla muhtemel kazadan kurtulduğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Payas Caddesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan sürücünün karşısına, tırın arkasından aniden bir otomobil çıktı. Karşı yönden ilerleyen otomobilin sürücüsü, trafik kurallarını ihlal ederek tehlikeli bir şekilde kazaya davetiye çıkarttı. Muhtemel çarpışmayı son anda fark eden araç sürücüsü, yaptığı manevrayla kazayı atlattı. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansırken, görüntüler trafikte dikkatin ve yol kontrolün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.