Hatay Dörtyol Kuzuculu\'da araç yangını büyümeden kontrol altına alındı

Hatay Dörtyol Kuzuculu'da araç yangını büyümeden kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dörtyol Kuzuculu Mahallesi'nde çıkan araç yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken araçta hasar oluştu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan araç yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Kuzuculu Mahallesi'nde meydana gelen araç yangınına ekipler tarafından müdahale edildi. Çalışmalar sonucunda yangının büyümesinin ve aracı sarmasının önüne geçildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alınırken, araçta hasar oluştu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?