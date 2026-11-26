Hatay Erzin'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sürücüyü hafif yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Erzin ilçesinde İbrahim Sıtkı Kara Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Hafif yaralanan sürücü Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi İbrahim Sıtkı Kara Bulvarı'nda yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, l aydınlatma direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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