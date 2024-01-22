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Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kaza neticesinde 6 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 6 kişi yaralandı
22.01.2024 - 00:37,
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kaza neticesinde 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; akşam saatlerinde Hatay'ın Arsuz ilçesi Akçalı mevkiinde meydana geldi. Akçalı mevkiinde seyir halinde olan L.K. idaresindeki 31 AIB 552 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada, sürücü ve otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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