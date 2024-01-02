Hatay\'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Belen ilçesi Şekere Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Belli bir alanda meydana gelen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucun yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ormanlık alan zarar gördü. - HATAY
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