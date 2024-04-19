Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Kömürçukuru Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Alevler, itfaiye personelinin ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmasını gerçekleştirdi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye personeli tarafından söndürüldü - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyonun kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı ve bir sokak köpeği telef oldu. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü ve yolcusu kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı.
Bursa'da Yunus Timleri, şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara şok baskınlar düzenledi. Metruk binalarda bulunan şüpheli şahıslar kontrol edilerek sorgulandı. Bir şüpheli, polisin 'ne yapıyorsun burada' sorusuna 'odun toplamaya geldim' cevabını verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, metruk binalara yönelik operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.
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