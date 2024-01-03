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Hatay'ın Hassa İlçesi'nde Araçta Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Hassa İlçesi'nde Araçta Çıkan Yangın Söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesinin Katranlık Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Hatay\'ın Hassa İlçesi\'nde Araçta Çıkan Yangın Söndürüldü
03.01.2024 - 08:21,
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Hatay'ın Hassa İlçesi'nde, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi'nde araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Hassa İlçesi'nde Araçta Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın Hassa İlçesi'nde Araçta Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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