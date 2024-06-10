Hatay'ın Hassa ilçesinde anız ve saman balyası yangını çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangında anız ve saman balyaları yandı.
Hassa ilçesi Hannep bölgesinde anız ve saman balyası yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
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