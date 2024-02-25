Hatay'ın Hassa ilçesinde trafik kazası: 2 araç çarpıştı, sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Hatay'ın Hassa ilçesinde trafik kazası: 2 araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

Hatay\'ın Hassa ilçesinde trafik kazası: 2 araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

25.02.2024 14:16
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Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.U. idaresindeki 60 AAP 334 plakalı FORD marka kamyonet, kavşakta G.A. idaresindeki 31 NV 004 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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