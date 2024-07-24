Hatay\'ın Kumlu ilçesinde elektrik panosundan çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde elektrik panosundan çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kumlu ilçesi Doğuayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin elektrik panosundan çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. - HATAY