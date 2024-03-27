Hatay'ın Payas ilçesinde iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Hatay'ın Payas ilçesinde iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Hatay\'ın Payas ilçesinde iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Payas ilçesinde bir iş merkezinin 4. katında bulunan iş yerinde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

27.03.2024 10:53  Güncelleme: 11:00
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Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Payas ilçesinde bir iş merkezinin 4.katında bulunan iş yerinde meydana geldi. Yangının fark edilmesinin üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Payas ilçesinde iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika

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