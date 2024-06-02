Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen patlamada çok sayıda iş yeri, ev ve araç zarar gördü - Son Dakika
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Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen patlamada çok sayıda iş yeri, ev ve araç zarar gördü

Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen patlama sonucunda karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü. Patlama anında bölgede bulunan tanıklar, patlamanın şiddetini depreme benzeterek büyük bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

02.06.2024 23:14
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Ortalık savaş alanına döndü: Patlamada çok sayıda iş yeri, ev ve araç zarar gördü

-Patlamayı yaşayan Arslan, "Bir anda sallayınca deprem sandım ama patlama olmuş"

Patlama anında bölgede olan Yasin Eğribacak, "Patlama bizi geriye attı, üzerimize de taşlar geldi"

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen patlama sonrası karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev patlamada zarar gördü. Patlama anında bölgede olan Bayram Aslan, " 6 Şubat depreminden daha şiddetli 9-10 şiddetinde bir deprem sandım ama patlama olmuş" İfadelerini kullandı.

Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Patlamayla herhangi bir yaralanma olmazken ilk belirlemelere göre karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü. Patlamanın nedenin tam olarak belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Patlamayla bölge savaş alanına dönerken oluşan yıkım patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

"Patlama bizi geriye attı, üzerimize de taşlar geldi"

Patlama anında bölgede olan Yasin Eğribacak(27), " Yani biz gençlik ilk merkezindeydik, daha sonra arkadaşımla kafeye gideceğimiz zaman bir anda patlama oldu. Sanırsam patlamada jeneratörden kaynaklı, hatta bizi geriye attı üzerimize de taşlar geldi. "dedi.

"Bir anda sallayınca deprem sandım ama patlama olmuş"

Patlama anında anın da olay yerinde olan Bayram Aslan(17), deprem olduğunu düşündüğünü belirterek " 6 Şubat depreminden daha şiddetli 9-10 şiddetinde bir deprem sandım. Ben fotoğrafçıdaydım bir anda sallayınca deprem sandım ama patlama olmuş" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen patlamada çok sayıda iş yeri, ev ve araç zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen patlamada çok sayıda iş yeri, ev ve araç zarar gördü - Son Dakika
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