Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY