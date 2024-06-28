Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışmaları yapıldı.

28.06.2024 12:25
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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