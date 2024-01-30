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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında 3 kişi kurtarıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, hızlı müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında 3 kişi kurtarıldı
30.01.2024 - 09:59,
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi. Çevre sakinlerinin 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın etkilediği 3 vatandaş, olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Ardından, soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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