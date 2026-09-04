Hatay İskenderun'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılardan biri itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza; İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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