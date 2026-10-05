Hatay Kırıkhan'da el freni çekilmemiş otomobil geri kaydı, güvenlik görevlileri durdurdu - Son Dakika
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Hatay Kırıkhan'da el freni çekilmemiş otomobil geri kaydı, güvenlik görevlileri durdurdu

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Hatay Kırıkhan\'da el freni çekilmemiş otomobil geri kaydı, güvenlik görevlileri durdurdu
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında bir otomobil, sürücüsü el frenini çekmeden bırakınca geri geri hareket etti. Güvenlik görevlileri koşarak aracı durdurdu; olayda yaralanma veya maddi hasar olmadı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin geri geri hareket etmesi üzerine güvenlik görevlileri aracı durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kırıkhan ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin otoparkında meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden bıraktığı otomobil, bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı. Aracın yokuş aşağı hareket ettiğini fark eden güvenlik görevlileri, koşarak otomobile müdahale etti. Görevliler, aracı durdurmayı başararak muhtemel bir kazanın önüne geçti.

Otomobilin geri geri hareket ettiği ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle durdurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda yaralanma veya maddi hasar yaşanmadı.

Olayı anlatan Muhammet Ali Yunus, "Vatandaşın birisi gelip arabayı park etti ve el frenini çekmeyi unutmuş. Araba geri kaçarken güvenlik görevlileri olaya müdahale ettiler. Güvenlik görevlilerine teşekkür ederim. Çevrede çocuklar vardı, kaza yaşanabilirdi. Araç yokuş aşağı hızlı geliyordu, Allah'tan hemen araca müdahale ettiler" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da el freni çekilmemiş otomobil geri kaydı, güvenlik görevlileri durdurdu - Son Dakika
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