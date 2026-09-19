Hatay Kırıkhan\'daki konteyner kentte yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı

Hatay Kırıkhan'daki konteyner kentte yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkhan'daki Sultanbeyli Konteyner Kent'te bir konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının çevreye yayılması engellenerek bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Sultanbeyli Konteyner Kent'te konteyner yangını meydana geldi. Yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Sultanbeyli Konteyner Kent'te bir konteynerde yangın çıkması üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangının çevredeki konteynerlere ve yerleşim alanına yayılmaması amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İHA
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