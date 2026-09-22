Hatay Payas\'ta geri manevra yapan otomobilin ezdiği 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Hatay'da kadın sürücünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalarak ezilen 4 yaşındaki çocuğun aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan çocuğun çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla kurtarıldığı öğrenildi.

Kaza, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, kadın sürücünün kullandığı geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Çocuğu ezen otomobilin sürücüsünün ve yanındaki şahsın kazayı fark etmesinin ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kazada yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı anbean kameraya yansıdı.