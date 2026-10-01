Hatay Payas\'ta hurdacıdaki yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın; Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan hurdacıdan alevler yükseldi. Yangının ardından ekipler tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevrede güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bildirildi. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı.