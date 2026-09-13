Hatay Payas'ta otomobilin motoru alev aldı, yangın büyümeden söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında otomobilde hasar oluştu.
Hatay'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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