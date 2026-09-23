Hatay Reyhanlı'da kaçak elektrik cezası kesen ekiplere şahıslar kortejle engel oldu - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da kaçak elektrik cezası kesen ekiplere şahıslar kortejle engel oldu

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Hatay Reyhanlı\'da kaçak elektrik cezası kesen ekiplere şahıslar kortejle engel oldu
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Hatay Reyhanlı'da kaçak elektrik tespit edilen abonelere ceza yazılması üzerine şahıslar, kortej kurarak dağıtım şirketi ekiplerinin mahalleye girişine izin vermedi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede şahısların ekiplerin girişini engellemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Hatay'da kaçak elektrik kullanımının tespit edildiği mahallede cezai işlem uygulayan ekiplere izin vermeyen şahıslar, kortej yaparak elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin mahalleye girişine izin vermedi. Kortej oluşturarak yolu kapatan şahıslar ve emniyet güçleri arasında gergin anlar yaşandı.

Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi üzerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri, bölgeye gelerek kaçak elektrik kullanan abonelere yönelik çalışma başlattı. Kaçak elektrik kullanan abonelere ceza yazılması üzerine şahıslar, yolu kortejle kapatarak ekiplerin mahalleye girişine izin vermedi. Ekipler ve mahalleli arasında gergin anlar yaşanması üzerine bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekiplerine karşı koyan şahısların, elektrik dağıtım şirketi personelinin mahalleye girmesini de engellemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Reyhanlı'da kaçak elektrik cezası kesen ekiplere şahıslar kortejle engel oldu - Son Dakika
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