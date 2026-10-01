Hatay Reyhanlı\'da sel tarım arazilerini vurdu, insanlar ve hayvanlar zor anlar yaşadı

Hatay'da kısa süre etkili olan şiddetli yağış sele neden olurken, su altında kalan tarım arazilerinde insanlar ve hayvanlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğle saatlerinde kısa süreli yağış etkili oldu. Yağış sele neden olurken, tarım arazileri su altında kaldı. Çamura dönen tarım arazilerinde insanlar ve hayvanlar zor anlar yaşadı. Selin etkili olduğu evlerde zarar gördü. Yağışlı havanın Cuma gününe kadar aralıklarla il genelinde devam edeceği öğrenildi.

"Selin şiddetli gelmesinden dolayı elektrik direkleri ve tarım arazilerini vurup geçti"

Şiddetli yağışın ardından gelen selle birlikte tarım arazileri zarar gördüğünü ifade eden Sabahattin Cüneydioğlu, "Selden dolayı ahırlar ve bahçe duvarları yıkıldı. Selin şiddetli gelmesinden dolayı elektrik direkleri ve tarım arazilerini vurup geçti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağmur sele neden oldu. Biz önceden fark etmedik. Sel suyunun sesini duyunca sel olduğunu anladık" dedi.

"Traktör geçtiğini düşünürken duvar büyüklüğünde su aktığını gördük""

Sağanak yağışın etkili olduğunu söyleyen Fikret Cüneydioğlu, "Ben öğle namazını kılıyordum ve birden bire şiddetli bir ses geldi. Traktör geçtiğini düşünürken duvar büyüklüğünde su aktığını gördük" dedi.

"Yağmur sularından dolayı sel oldu ve duvarlarımız yıkıldı"

Selden dolayı bahçeleri ve ahırı zarar gören Abdulkerim Cüneydioğlu, "Yağmur sularından dolayı sel oldu ve duvarlarımız yıkıldı. Ahırımızda yıkıldı. Bu sel suyu ya Suriye tarafından ya da vadiden geldi. 15 dakikalık yağmur sele neden olmazdı. Yağmur çok şiddetli yağdı" ifadelerini kullandı.