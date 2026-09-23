Hatay Reyhanlı Yenişehir'de araç yangını kısa sürede kontrol altına alındı - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı Yenişehir'de araç yangını kısa sürede kontrol altına alındı

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Hatay Reyhanlı Yenişehir\'de araç yangını kısa sürede kontrol altına alındı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen araç yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan araç yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen araç yangınına ekipler tarafından müdahale edildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yangın sonrası gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla olayla ilgili müdahale sona erdi.

Kaynak: İHA
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