Hatay Samandağ'da evde çıkan yangın can kaybı yaşanmadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ev zarar gördü ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Yangında ev zarar gördü.
Kaynak: İHA
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