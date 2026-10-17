Hatay Yayladağı\'nda hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

Hatay Yayladağı'nda hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiyece söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Yayladağı ilçesi kent merkezinde hafif ticari araçta çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından araçta soğutma çalışması yapıldı; emniyet tedbirleri alındı ve araç zarar gördü.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Yangın, Yayladağı ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Araçta çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangının söndürülmesinin ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında araç zarar gördü.
Kaynak: İHA
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