Yayladağı\'nda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bölgedeki ormanlık alanda ağaçlar zarar gördü. - HATAY