Dörtyol'da motosikletli çifte arkadan çarpan otomobil kamerada! 45 gün önce evlenmişlerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dörtyol'da motosikletli çifte arkadan çarpan otomobil kamerada! 45 gün önce evlenmişlerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Payas-Dörtyol E-5 kara yolunda ilerleyen motosiklete aynı yöndeki otomobil arkadan çarptı. Yere savrulan Ömer Çetinkaya ve eşi ambulansla hastaneye götürüldü. Başına darbe alan Çetinkaya'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Çiftin 45 gün önce evlendiği öğrenildi.

Hatay'da meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletteki 45 günlük evli çift yaralandı.

E-5'TE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Payas- Dörtyol E-5 kara yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Çetinkaya idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Çetinkaya ve eşi motosikletten yere düşerek savruldu.

Yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

45 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLER

Öte yandan Çetinkaya çiftinin kazadan 45 gün önce evlendiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; otomobilin, aynı istikamette ilerleyen motosiklete arkadan çarptığı görüldü.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıÖmer ÇetinkayaÇetinkaya3. SayfaDörtyolGüncelPayasHatayKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Mısır’dan İsrail’e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Kocaeli’de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
10:02
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
09:40
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
09:13
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
09:12
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
09:02
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
08:09
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
08:08
Mersin’de yolsuzluk soruşturması 2 belediye başkanı tutuklandı
Mersin'de yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı
07:53
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı
Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 10:10:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Dörtyol'da motosikletli çifte arkadan çarpan otomobil kamerada! 45 gün önce evlenmişlerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei