Dörtyol'da motosikletli çifte arkadan çarpan otomobil kamerada! 45 gün önce evlenmişlerdi

Dörtyol'da motosikletli çifte arkadan çarpan otomobil kamerada! 45 gün önce evlenmişlerdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Payas-Dörtyol E-5 kara yolunda ilerleyen motosiklete aynı yöndeki otomobil arkadan çarptı. Yere savrulan Ömer Çetinkaya ve eşi ambulansla hastaneye götürüldü. Başına darbe alan Çetinkaya'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Çiftin 45 gün önce evlendiği öğrenildi.
Hatay'da meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletteki 45 günlük evli çift yaralandı.
E-5'TE ARKADAN ÇARPTI
Kaza, Payas- Dörtyol E-5 kara yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Çetinkaya idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Çetinkaya ve eşi motosikletten yere düşerek savruldu.
Yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
45 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLER
Öte yandan Çetinkaya çiftinin kazadan 45 gün önce evlendiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; otomobilin, aynı istikamette ilerleyen motosiklete arkadan çarptığı görüldü.
Suç kimde: otomobil sürücüsünde mi motosikletlide mi?
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