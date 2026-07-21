Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu öğrencisi şehit oldu - Son Dakika
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Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu öğrencisi şehit oldu

Yalova\'da eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu öğrencisi şehit oldu
21.07.2026 11:39
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Yalova'daki 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisi sürüyor. Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerlendirilen Bilgin'in naaşı Niğde'ye gönderilecek.

Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Alınana bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda sürdürülen eğitim sırasında Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile 3 askeri öğrenci rahatsızlandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerendirilen Veli Bilgin'in naaşı memleketi Niğde'ye gönderilecek. - YALOVA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yalova, Güneş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu öğrencisi şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu öğrencisi şehit oldu - Son Dakika
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