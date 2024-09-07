Hava Kuvvetleri 2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı'nı Çanakkale'den Başlattı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya'nın Çanakkale Şehitler Abidesi'nden muharip uçaklarla saygı geçişi yaparak 2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı'nın başlatıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Çanakkale Şehitler Abidesi'nden muharip uçaklarla saygı geçişi yaparak 2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı'nı başlattı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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